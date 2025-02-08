Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği :İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 555 parsel, 893,00 m2 yüzölçüm,2. Kat,21 Nolu Bağımsız Bölüm, Arsa Pay/payda 36/936 olan taşınmaz (Eklentisi Kömürlük)

Taşınmazın Hali Hazır Durumu :Satış konusu taşınmaz İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 555 parselde kayıtlı 893,00m2 alanlı arsa üzerine inşa edilmiş bulunan kat mülkiyeti kurulmuş olan, bahçeli kargır apartmanının 2. Kattaki 21. Bağımsız bölüm numaralı mesken brüt 82,00 m2, net 71,30 m2 inşaat alanında bulunan 3. Sınıf yapı grubu olduğunu, antre, salan 2 oda, mutfak, banyo ve balkon hacimlerinden ibaret olduğu, taşınmaz yaklaşık olarak 30 yıllık olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu : Küçükçekmece ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 555 parsel 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyonu Uygulama imar planında plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz ayrık nizam3 kat yapılaşma alanında kaldığı görülmüştür.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibi olup, muhtelif icra hacizleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 10:58

07/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.