T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 27.06.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2023/311331 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/311331 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.000.000,00
|1
|Taşıt
|34BBB68 Plakalı , 2023 Model , VOLVO Marka , XC60 Tipli , D420T84848628 Motor No'lu , YV1UZK5V0R1713277 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Siyah ,
Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/120 esas sayılı dosyasından alınan 22/03/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;
PLAKA:34 BBB 68
MARKASI: VOLVO
MODEL : XC 60 2.0 B4 Plus Bright
MODEL YILI : 2023
ŞASİ NO:YV1UZK5V0R1713277
MOTOR : D420T84848628
RENGİ:SİYAH
KİLOMETRE :16.652 km
Cihangir mahallesi Meşrutiyet caddesi No.66 Avcılar adresinde faaliyet gösteren Öz Anadolu yeddiemin otoparkında 34 BBB 68 plakalı siyah renkli 2023 model Volvo XC60 marka SUV otomobil tarafımdan 19.03.2024 tarihinde incelenmiştir.
Daha önce inceleme yapan bilirkişinin tespitlerinin ?Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, şasi kaporta karoser kısımlarında hali hazır mevcut halinde hasarlı ve kazalı kısımların olmadığı yalnız sağ ön kapı ayna alt kısımlarında kısmi bölgesel ezik olduğu genel olarak kaporta şasi ve karoser kısımlarında model yılı itibari ile ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlerin bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı görülmüştür. ? olduğu gözlenmiştir.
ARACIN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİ;
Aracın gümümüz kasko değerinin 3.823.210,00 TL olduğu gözlenmiştir.
Aracın günümüzdeki internet satış sitelerinde değerinin 3.900.000,00 TL ila 4.500.000,00 TL arasında satış ilanları olduğu gözlenmiştir. Hususu belirtilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:20
10/06/2025
(İİK m.114/4)