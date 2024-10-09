Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/8829 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8829 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 34HKF305 Plakalı , 2023 Model , FIAT Marka , AH014044607 Motor No'lu , VXFVFEHTMP7839662 Şasi No'lu ...

KÜCÜKCEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;Bahse konu aracın kontak ve kapıan ahtarlarının mevcut olmadığından şase numarası motor ve mekanik kısımlarının kontrolü ve teyidi için otopark çalışanları ve biz görevliler gözetiminde araç kapıları çilingir marifeti ile açılarak gerekli olan incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Ayrıca araç motoru eldeki imkanlar dahilinde çalıştırıp motor şanzıman vites geçişleri mekanik aksamları ve diğer fonksiyonel testler yapılamamıştır. Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan yüzeysel ve fiziki araç incelemesinde ; Kaporta ve dış kısımları incelendiğinde aracın üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut hali ile kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız sol arka stop üzerinde kısmi kırık olduğu, ayrıca araç genelinde kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli çizikler olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür bir eksiklik olmadığı araç içinin bakımlı ve temiz olduğu araç gösterge ekranlarında aracın 22479 kilometrede olduğu sürücü dahil 3 koltuklu olduğu görülmüştür. Araç motor şanzıman mekanik yürür aksamları ve bunlara bağlı bileşenler incelendiğin de gözle görülür bir eksiklik olmadığı kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar olduğu görülmüştür. Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten bu hali tescili kabil olduğu Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 12:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 12:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 12:27

04/10/2024

(İİK m.114/4)