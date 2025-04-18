Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 7380 parselde kayıtlı 170,47 m² alanlı ARSA; Taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 3. Gazi Sokak, Nilüfer Apartmanı, No:43 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, konut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan binada, kat irtifakı kurulmamıştır. Yerinde yapılan tespite göre parsel üzerinde bulunan bina; bodrum, zemin, 2 normal, çekme katlı, yaklaşık brüt;448 m² alanlıdır. Binadaki birkaç daire haricinde binanın büyük kısmı boşaltılmış olup kalan daireler, konut amaçlı kullanılmaktadır. Binanın çekme kat tavanındaki beton tabliye betonunun bir kısmı ile yan parselindeki duvarlar kısmen yıkılmıştır. Bina, Ruhsat alımı itibariyle yaklaşık 20 yaşındadır. Bina giriş kapısı, camlı demir profillidir. Binanın dış cephesi, mozaik kaplamalıdır. Bina girişi, bodrum katından verilmiştir. Binada, doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Bina girişi, bodrum katından verilmiştir. Binada, doğalgaz bağlantısı mevcuttur. İşlem dosyasında, parsel üzerindeki inşa edilen bodrum+zemin+2 Normal katlı bina için 11.05.2004 tarih 1/34 Nolu Yapı Ruhsatı ile 01.03.2004 tarih 2004/296 sayılı mimari projesi bulunmaktadır. Belediye işlem dosyasında bulunan resmi belgelere göre, binada proje hilafındaki işlemlerle ilgili olarak 23.06.2004 tarih 243/14109 Cilt/Sayfa nolu Yapı Tatil Tutanağı ile bu tutanağa istinaden alınan yıkım ve para cezası gerektiren 23.06.2004 Encümen Kararı bulunmaktadır. Binadaki proje hilafındaki kısımlar, ilgili Belediye yazılarına göre, ilgili belediye tarafından 4 kez yıktırılmış, 5 kez mühürlenmiştir. Küçükçekmece Belediyesince, proje hilafındaki işlemlerle ilgili olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyaya gönderdiği 15/04/2025 tarihli yazı da "T.C. İlgi yazı ile, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi, Yenimahalle Mevkii, Yeşilova Mahallesi 7380 Parselle ilgili imar durumu bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 ve 1.53 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. " denilmiştir. 17.04.2025

Kıymeti : 10.275.060,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz, Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 14:58

İİK.nun 127. Maddesi gereğince kendisine ulaşılamayan tapu hissedarı Nuerzhadaımu Aısan a gazetede veya elektronik satış portalında yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.