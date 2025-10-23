Örnek No:55*

T.C

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/188 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatisesatis.uyapuyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/188 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(İİK m.114 ve m.126) (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahalle/Köy, 5906 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : ZivecikZivecik Mahallesi 14308. Sokak No:4 Karatay / KONYA Yüzölçümü : 6.810,24 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Konut ve yol alanı sahasına isabet etmektedir. Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahalle/Köy, 6806 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır. Adresi : Zivecik Mahallesi Bostanyeri Mevkii Karatay / KONYA Yüzölçümü : 95.978 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz arazi toplulaştırması uygulaması görmüştür. Kıymeti : 7.600.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:50

