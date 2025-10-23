Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 24.10.2025 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C
        KONYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/188 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatisesatis.uyapuyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/188 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahalle/Köy, 5906 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

        Adresi : ZivecikZivecik Mahallesi 14308. Sokak No:4 Karatay / KONYA

        Yüzölçümü : 6.810,24 m2

        Arsa Payı : Tam

        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Konut ve yol alanı sahasına isabet etmektedir.

        Kıymeti : 10.000.000,00 TL

        KDV Oranı : %10

        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:50

        Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:50

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:50

        Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:50

        2 NO'LU TAŞINMAZIN

        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahalle/Köy, 6806 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

        Adresi : Zivecik Mahallesi Bostanyeri Mevkii Karatay / KONYA

        Yüzölçümü : 95.978 m2

        Arsa Payı : Tam

        İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz arazi toplulaştırması uygulaması görmüştür.

        Kıymeti : 7.600.000,00 TL

        KDV Oranı : %10

        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:50

        Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:50

        2.Artırma

        Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:50

        Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:50

        Yazı Boyutu