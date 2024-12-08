T.C. KIZILTEPE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

KIZILTEPE

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/322 Esas

KARAR NO : 2023/262



Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile 289/1-1.Cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Rifat ve Kadriye oğlu, 14/04/1985 doğumlu Şeyhmus ÖZDENER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 27.11.2024