T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/143 Esas
KARAR NO : 2024/348
DAVACI : TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - vekili : Av. NADİDE TOPGÜL
DAVALI : YUSUF TAŞAN
Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;
HÜKÜM :
Davanın kabulü ile;
1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Yusuf Taşan aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 5/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Damla Konakları B10 Blok, zemin kat, 2 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Yusuf Taşan adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 11/09/2024