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        T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

        ESAS NO : 2024/143 Esas

        KARAR NO : 2024/348


        DAVACI : TUNA YÖNETİM HİZMETLERİ TURİZM DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - vekili : Av. NADİDE TOPGÜL
        DAVALI : YUSUF TAŞAN


        Yukarıda tarafları yazılı mahkememiz dosyasından yapılan yargılama sonunda;
        HÜKÜM :
        Davanın kabulü ile;
        1-Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Yusuf Taşan aleyhine açılan davada, davacının tapu iptal ve tescil talebinin kabulü ile, 5/8 payı davacı adına kayıtlı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 373 ada 22 parsel Damla Konakları B10 Blok, zemin kat, 2 numaralı devre mülkün 1/24 hissesinin davacı adına olan tapu kaydının iptali ile iptal edilen 1/24 hissenin davalı Yusuf Taşan adına kayıt ve tesciline, dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 11/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202150
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