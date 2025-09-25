T.C.

KIRKLARELİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Saray-Kırklareli Devlet Yolu Km:66+355.0-77+413,00 arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığından;2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle,kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkini ile varsa mevcut tüm takyidatlarının kamulaştırma bedelinden tebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyanın duruşma günü 08/01/2026 tarihi olduğu ilan olunur. 15/09/2025

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel İrtifak Hakkı Alanı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1 2025/219 Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi 506/61 132,60 - Haydar Öztürk