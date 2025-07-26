Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 27.07.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        KIRIKKALE
        İCRA DAİRESİ
        2023/8725 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8725 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, HÜSEYİNKAHYA 1.KISIM Mahalle/Köy, 5404 Ada, 4 Parsel, 4 Nolu B.B.
        Adresi : Hüseyin Kahya 1. Kısım 5404 Ada, 5 Parsel 4 Nolu B.B DükkanMerkez / KIRIKKALE
        Yüzölçümü : 134,75 m2
        Arsa Payı : TAM
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Nizama göre imar verilmiştir.H=15,50 (5kat) ticari imar özelliklerine sahiptir.
        Kıymeti : 3.619.805,79 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:29
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:29
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:29
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 10:29

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, OVACIK Mahalle/Köy, 398 Ada, 2 Parsel, 13 Nolu B.B.
        Adresi :Ovacık 1. Kısım Mahallesi 389 Ada 2 Parsel13 Nolu B.B. Merkez / KIRIKKALE
        Yüzölçümü : 245 m2
        Arsa Payı : TAM
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı AyrıkNizam 4 kat, yapı yüksekliği 12,50 metre, T.A.K.S0,40
        Kıymeti : 1.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:49
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:49
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 11:49
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 11:49

        25/07/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02268138
        Yazı Boyutu