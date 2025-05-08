Örnek No:55*

T.C. KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2024/2949 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2949 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, AKÇAKAVAK Mahalle/Köy, 988 Ada, 1 Parsel taşınmaz.

Adresi : 988 Ada 1 Parsel Balışeyh / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 34.170,73 m2

İmar Durumu :Var İnşaat tarzı Yapı Nizamının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabii olduğu Kat Sayısının 2 olduğu Yapı Yüksekliğinin 6,5 metre olduğu, Taban Alanı Katsayısının (T.AK.S) 0,40ön bahçe mesafesinin 10 metredir.

Kıymeti : 1878436/3417073 borçlunun hissesi 15.530.351,12 TL taşınmaz üzerinde Ziraat Bankasının ipoteği bulunmakla ve ipotek alacaklısının birinci ihale tarihi itibariyle alacağı olan 12.200.000-TL, ikinci ihale tarihi itibariyle ise 13.042.000-TL tutarın altında satışına muvafakat etmediğinden ihaleye bu bedeller + satış masraflarından çıkartılacaktır

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:26

06/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.