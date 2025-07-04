Örnek No:55*

T.C. KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydında tapu vasfı ARSA vasfında olup, arsa alanı 528,00 m2 bulunmaktadır. Taşınmaz Şehit Polis Ferhat Bozkır Caddesine ve 998 Sokağa cepheli köşebaşı parseldir. Parsele ait arsa içerisinde üç katlı yapı bulunmaktadır.

Adresi : Kırıkkale Merkez Kurtuluş 2. Kısım 1229 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

Yüzölçümü : 528 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 4 katlı HMax:12,50 konut alanında ve Taks:0,40 Kaks;1,60 yapılaşma düzenli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 5.687.220,00 TL

KDV Oranı : Taşınmazın vasfı arsa olup arsa yönünden %10 KDV, taşınmaz muhdesatlı olduğundan dolayı arsa üzerinde üç katlı betonarma 40 yıllık yapı bulunmakta olup toplam inşaat alanı 297,00 m2 olarak inşaat edilmiş ayrıca her daire için ayrı ayrı %1 KDV,

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde P.T.T İşletmesi Genel Müdürlüğü Telefom Baş Müdürlüğünün PTT Genel Müdürlüğünün 2942 Yasanın 7. Maddesi gereğince şerh bulunmakta olup bu şerh ile birlikte tescil belgesi verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:02

30/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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