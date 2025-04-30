Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ,

2025/6 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Eyüpsultan İlçesi, Ramiyeni Mah. 910 Ada 9 Parsel, 30/168 Arsa Pay/Payda, 168,44 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, 2.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Çatı Arası Piyesli Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Rami Yeni Mahallesi, Yeşil Zümrüt Sokak, No:38, Keleşoğlu Apartmanı, K:2 İç Kapı No: 8 (Tapu No:7) Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 6.500.000,00 TLKDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:45

25/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.