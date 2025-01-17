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        T.C. İSTANBUL 37. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.01.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        37. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        Esas no: 2023/483 Esas
        Karar No: 2024/552

        17/12/2024

        İLAN METNİ


        DAVACI : CAN GÜRBÜZ - 30004604232
        VEKİLLERİ : Av. İLKNUR ÜNLÜ - [16768-67684-32820] UETS
        DAVALILAR :ZAHRAA BASIM ORAIBI ALZAWBA -99943797658
        DAVA : Kiralananın Tahliyesi(İcra)
        DAVA TARİHİ : 29/09/2023
        KARAR TARİHİ : 16/10/2024
        GEREKÇELİ KARARIN
        YAZILDIĞI TARİH : 28/10/2024


        "İstanbul 11.İcra Müdürlüğünün 2023/26655 Esas sayılı icra takip dosyasında, davacı alacaklı tarafından davalı borçlular aleyhinde kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi istemiyle adi kiraya ve hasılat kiralarına ilişkin icra takibi yapıldığı, Örnek No 13 ödeme emrinin davalı borçlulara tebliğ edildiği, davalıların davaya konu icra takip dosyasında ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde icra takip dosyasına itirazda bulunmadığı, kira miktarının kesinleştiği ve davalı borçlular tarafça itirazda bulunulmadığı, ayrıca borcun ödemesi için 30 günlük sürenin de geçtiği, kira bedeline ilişkin talep edilen alacak miktarının kesinleştiği, davalılar tarafınca süresinde icra takibinde talep edilen ayların tamamına ilişkin ödeme yapıldığına dair kanunda sayılan belgelerden sunulmadığı, ihtar müddeti içerisinde kira borcunu ödemediği anlaşılmakla davanın kabulüne, temerrüt nedeniyle akdin feshi ve davalı borçluların uyuşmazlık konusu taşınmazdan tahliyesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

        HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
        Davanın KABULÜNE, 2004 Sayılı İ.İ.K.nun 269/a maddesi gereğince temerrüt nedeniyle aktin feshi ile davalı borçlunun uyuşmazlık konusu taşınmazdan TAHLİYESİNE,
        Peşin harcın mahsubuna, bakiye 157,75 TL peşin harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,
        Davacı tarafından yapılan 393,45 TL dava harcı ve 14.976,00 TL yargılama giderinin davalılardan tahsiliyle davacıya verilmesine,
        Davacının kendisini vekille temsil ettirmesi ve davanın kabul kararı gereğince, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 12.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan tahsiliyle davacıya verilmesine,
        Davacı tarafından yatırılan gider avansından artacak kısmın karar kesinleştiğinde istek ve talep halinde davacıya iadesine,
        Dair, davacı vekilinin yüzüne, davalıların yokluğunda verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02157780
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