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        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.05.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/70 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        28.04.2025


        2. İLANDIR


        GAİP: ALEKSANDROS OĞLU YANİ İSHİDİ


        İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Beyoğlu İlçesi, Hacıahmet Mahallesi, Pirhüsamettin Sokağında bulunan 1210 Ada, 59 Parsel sayılı taşınmazın 29360/1710720 hissesinin maliki olduğu bildirilen Aleksandros oğlu Yani İshidi'nin Medeni Kanunu'nun 33. Maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/70 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaip hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu 2.KEZ İLAN OLUNUR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02216918
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