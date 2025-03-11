Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/249 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/249 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi 425 ada 185 parsel sayılı 282,00 m² yüzölçümlü, 40/282 arsa pay/payda, "Beş Katlı İki Dükkan Altı Daireli Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı "Dükkan" nitelikli taşınmazın 1/6 hissesidir Adres: Orta Mahalle, Büyük Çınar Sokak, No:38 B Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 600.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 13:41

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi 425 ada 185 parsel sayılı 282,00 m²yüzölçümlü , 62/282 arsa pay/payda, "Beş Katlı İki Dükkan Altı Daireli Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm numaralı dükkan nitelikli taşınmazın 1/6 hissesidir. Adres: Orta Mahalle, Büyük Çınar Sokak, No:38 A Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 14:41

10/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.