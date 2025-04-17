Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/292 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/292 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : İstanbul İl, Maltepe İlçe, BAĞLAR BAŞI Mahalle/Köy, 16573 Ada, 3 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Daireye ;Antre, küçük wc, banyo, salon, salon balkonu, 3 yatak odası, balkon, mutfak, ( mutfak balkonu, proje haricinde yapılan tadilat ile mutfak kullanımına alınmış, ayrıca kombi cihazı takılmış olduğu görüldü. Antre, balkonlar seramik ile, ıslak hacimler marley ile, salon balık şekilli parke,odaların zemin laminat parke ile kaplı, duvarlar saten boyalı, tavan kseitleri kartonpiyer kaplanmış boyanmış, daire iç kapıları Amerikan Panel Kapı, pencereler balkon çıkış kapıları pvc, pencereler balkon çıkış kapıları demir muhafaza korumalı, banyoda, duş teknesi + duşakabin, klozet, Hilton tarzı lavabo olup, duvarlar tavana kadar fayans ile kaplıdır. Mutfakta, çimstone mutfak tezgahı, ahşap kaplı alt üst mutfak dolapları , mutfakta duvarlar boyalı, dolap altı seramik ile kaplanmış, küçük wc de klozet, ayaklı lavabo bulunup duvarlar tabandan tavana kadar fayans ile kaplıdır. Söz konusu daire, bahçe manzaralıdır. Isınma şekli, doğalgaz tertibatlı kombili sistemlidir. Masraf gerektiren dairedir. Balkon Tavanlarda bazı bölümlerinde akıntı bulunmaktadır. Daire yaklaşık NET 105,23 m2 alanlı, yaklaşık BRÜT 110,49 m2 alanlıdır. Taşınmazda kullanılan malzemeler ve işçilik standart seviyelerde olduğu keşif esnasında görülmüş, yapıda elektrik su doğalgaz kanalizasyonu tamamdır. Kıymet takdiri talep edilen 9 nolu daire, bina içinde 7 nolu daire olarak geçmektedir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : İstanbul Anadolu 20. Sulh HukukMahkemesi'inn2021/72 Tereke tedbir şerhi bulunmakta olup mahkeme ile yapılan yazışmada şerhin devam ettiği ancak satışa engel teşkil etmediği yönünde bilgi verilmiştir.

Takdir Olunan Değer : 3.600.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 360.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU ( SULH HUKUK MAHKEMESİ ) SATIŞ MEMURLUĞU na yazdığı --.--.---- tarihli, E-27827246-622.02-1965117 0123456789 sayılı yazısında, İstanbul İli, Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 16573 ada, 3 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 - 16.06.2012 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 -24.11.2020-18.01.2022-26.05.2022 T.T'li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı'nda B-5 (Bitişik Nizam-5 Kat) yapılanma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kısmen yolda kısmen de otopark alanında kalmakta olduğu, İ.B.B Ulaştırma ve Planlama Daire Başkanlığı görüşü alınarak uygulama yapılacağı belirtilmektedir.

Adresi : Baglarbaşı Mahallesi Bagdat Caddesi No:392 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.001,94 m2

Arsa Payı : 4/100

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :: İstanbul İl, Maltepe İlçe, BAĞLAR BAŞI Mahalle/Köy, 16573 Ada, 3 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Daire, 3 ayrı Antre, küçük wc, banyo, salon, salon balkonu, 3 yatak odası, 1 balkon, mutfak, mutfak balkonu tertibindedir. Daireye, cümle çelik kapıdan içeriye girilmekte, Antre, balkonlar, ıslak hacimler, bir oda zemini seramik ile salon, odaların zemini Laminat Parke ile kaplanmış, duvarlar saten boyalı, salon ve bir odanın tavan kesitleri spot ampul aydınlatmalı alçıpan ile kaplanmış, daire içi iç kapılar Amerikan Panel kapı, pencereler, balkon çıkış kapıları pvc, mutfakta, mutfak tezgahı mermer kaplı, mutfak alt ? üst dolapları suntalam kaplamalı, banyoda, duş teknesi + duşakabin, ayaklı lavabo, klozet mevcut olup, banyo tavanında yoğun rutubet mevcut olup termosifon ile sıcak su sağlanmakta,banyo duvarları tabandan tavana kadar fayans ile kaplı, küçük wc de klozet, ayaklı lavabo mevcuttur. Taşınmazda kullanılan malzemeler ve işçilik o günün şartlarında standart seviyelerde olduğu keşif esnasında görülmüş, yapıda elektrik su doğalgaz kanalizasyonu tamamdır. Taşınmaz içerde yapılan fiziki ölçüme göre yaklaşık BRÜT 126,38 m2 ( duvar kalınlıkları dahil ? dıştan dışa ölçüm ), yaklaşık NET 120,36 m2 alanlıdır. Söz konusu hâlihazır duruma göre olan 16 nolu Daire ( Bina içinde 13 nolu daire olarak geçmektedir. ), 3. Kat asansör yanı olan dairedir. Dairenin salon ve salon balkonu cephesi Maltepe Bağdat Caddesi yönünde, caddeyi görmektedir. Daire içinde KİRACI sıfatlı konut olarak kullanan aile bulunmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : İst And.20. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/72 Tereke Tedbir şerhi bulunmakta olup ilgili mahkeme ili yapılan yazışmada devam ettiği ancak satışa engel teşkil etmediği yönünde bilgi verilmiştir.

Takdir Olunan Değer : 3.900.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 390.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar Şehircilik Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU ( SULH HUKUK MAHKEMESİ ) SATIŞ MEMURLUĞU na yazdığı --.--.---- tarihli, E-27827246-622.02-1965117 0123456789 sayılı yazısında, İstanbul İli, Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 16573 ada, 3 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 - 16.06.2012 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 -24.11.2020-18.01.2022-26.05.2022 T.T'li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı'nda B-5 (Bitişik Nizam-5 Kat) yapılanma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kısmen yolda kısmen de otopark alanında kalmakta olduğu, İ.B.B Ulaştırma ve Planlama Daire Başkanlığı görüşü alınarak uygulama yapılacağı belirtilmektedir.

Adresi : Baglarbaşı Mahallesi Bagdat Caddesi No;392 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.001,94 m2

Arsa Payı : 4/100

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 11:35

15/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.