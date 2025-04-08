Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/86 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Ataşehir İlçe, İÇERENKÖY Mahalle/Köy, 909 Ada, 168 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul ili, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi adresinde kain bina Küçük Çiftlik Sokak üzerindedir. 7 kapı no'lu Kıymet apartmanı, bodrum kat + zemin kat + 5 normal katlıdır, binanın zemin katında 2 dükkan 1 mesken , 1,2,3,4,5 normal katlarda 2 şer mesken olmak üzere 13 bağımsız bölüm bulunmaktadır, asansörlüdür, yaklaşık 33- 34 yıllıktır. Bahçe'de otopark yeri bulunmaktadır. Keşif günü 2. Kat, 6 no'lu daire kapalı olduğu için dosyada mevcut 13/08/2021 tarihli bilirkişi raporu ve fotoğraflar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Satışa konu daire 3+1 özelliktedir. Brüt alanı 115 m2 dir. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap kapı, pencere doğramaları pvc malzemesinden, salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplama, ıslak hacimlerin zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları ahşap malzemeden, tezgâhı granittir. Banyoda duşakabin, hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Doğal gaz kombi ile ısıtılmaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde zemin katları ticari, üst katları konut amaçlı kullanılan yapılaşma söz konudur. Alışveriş, okul, sağlık ocağı/hastane, market banka vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanan bölgenin ulaşım olanakları mevcuttur. Satış konusu taşınmaz Ataşehir Belediyesine 2,9 km, İçerenköy Mahallesi Muhtarlığına 900 m, Kayışdağı Caddesine 350 m, Sabiha Gökçen Havaalanına 18,0 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 10,0km, İçerenköy Metro İstasyonuna 700 m, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesine 160 m mesafededir.

Adresi : İçerenköy Mah. Küçük Çitflik Sok. Kıymet Apt. No:7 Kat:2 Daire:6 Ataşehir / İST.

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 40/460

İmar Durumu : Anadolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/718 E. Sayılı dosyasında mevcut imar durumu bilgisinde; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 909 ada, 168 parsel sayılı yer; 13/07/1992 t.t.li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar Revizyon İmar Planında, H: serbest irtifalı, TAKS: 0,25. KAKS: 2,07 ayrık nizam konut alanında kalmaktadır. Düzenlenecek imar istikametine göre yol fazlası kısım çıkması halinde ihdas edilecektir. 16/12/2016 t.t.li 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy, İçerenköy Mahalleleri ve yakın çevresi Nazım İmar Planı ve 21/11/2018 t.t.li 1/5000 ölçekli Plan Tadilatında, K1 rumuzlu konut alanında kalmaktadır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 17/06/2020 tarih ve2019/2112 E., 2020/726 K. Sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal edilmiştir. 20/02/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınların, 3194 sayılı imar kanununun 8. Maddesinde yapılan değişikliğe göre bina yükseklikleri H: serbest olan parsellerde 01/07/2020 tarihinde itibaren plan değişikliği hazırlanıp onanıncaya kadar uygulama yapılamamaktadır" denilmektedir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:05

28/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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