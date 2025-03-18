Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1558 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1558 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Pendik İlçe, YAYALAR Mahalle/Köy, Sarı Oğlan Pınarı Mevkii, 9597 Ada, 4 Parsel, Nitelikli taşınmazın borçluya ait 10349/207000 hissesi bir borçtan dolayı satışa çıkartılmıştır. Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 9597 ada 4 parsel ; Güney cephesinde Seheryeli sokak Doğu cephesinde Balveren Sokak diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. İstanbul İli Pendik ilçesi Çamçeşme mahallesinde olan taşınmaz; E 5 Karayolunun kuzeyinde kuş uçuşu yaklaşık 800 m. mesafede olan taşınmazın yakın çevresinde Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Çamçeşme İlkokulu Kaynarca Merkez Cami, Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olup eğimli değildir. Parsel üzerinde zemin + 1 normal katlı konut olarak kullanılan betonarme karkasyaklaşık 380,00 m²inşaata alanlı bir yapı bulunmaktadır. Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-99196931-100-232470 sayılı yazsından Yayalar Mah.9597 ada 4parsel için düzenlenen herhangi bir yapı ruhsatı, mimari proje vb. Evraka rastlanmadığı anlaşılmaktadır. Parselin Seheryeli sokağa cephesi yaklaşık 22.50 m., yaklaşık derinliği 18.60 m2 olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Adresi :Çamçeşme Mahallesi Balveren Sokak No:5 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 414 m2

Arsa Payı : 10349/207000

Kıymeti : 861.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 14:52

13/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.