T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/190 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/190 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kadiköy Tapu Müdürlüğü nün Zühtüpaşa Mah., ( ---- ) Mevkii,( 101 ) Pafta, ( 564 ) Ada,( 3 )Parselsayılı988.00 m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Bahçeli kargir apartman olan binanın 6. katında bulunan Kat mülkiyeti tesisli150/2898 Arsa Paylı, bağımsız bölüm ( 11 ) nolu Daire'nin Tapuda Kayıtlı Malikleri; Kat İrtifakı Tesisi Edinme Sebepli 27.12.1999 Yevmiye tarihli10688 yevmiyeli numaralı olmak üzere;

1- Cazibe Melahat Akmut ( Mahmut Lütfi Kızı ) ½ hisse payı ile

2- Zanbak Akmut ( Mahmut Lütfi Kızı ) ½ hisse payı ile kayıtlıdır.

Yönetim planı: 27.12.1999

Şerh: Kesinleşmiş Mahkeme Kararı vardır. İstanbul Anadolu 21 Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 16/05/2017 tarih 2015/148 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile

İrtifak: M: İst Belediyesi Lehine Haritasında Taralı 962 m2 lik Yeşil Sahada bina inşa etmemek üzere irtifak hakkı

Söz konusu 150/2898 arsa paylı11 nolu daire 6. Kat merdiven çıkışına göre sol taraf, asansör çıkışına göre sağ taraf, binayı önümüze aldığımız zaman 6. Kat sağ tarafta kalmakta, daireye, cümle Çelik kapıdan içeriye girilmekte, sırası ile, Antre + koridor, daire girişine göre sağ tarafta salon, salon balkonu, daire girişine göre karşısında mutfak, Fransız Balkonu, koridorun sol tarafında, kiler kullanımlı( wc ), ortak banyo, 1 yatak odası, koridorun sağ tarafında, 1 odasında balkonu ve ebeveyn banyosu olan 3 yatak odası tertiplidir. Daire, Antre + koridor 4 oda, salon, 2 balkon + 1 Fransız Balkon, 2 banyo ( 1 ortak banyo + 1 ebeveyn banyo ), 1 kiler kullanımlı wc, mutfak şeklinde inşa edildiği görüldü. Antre + koridor, balkonlar, ıslak hacimler seramik ile, salon, odaların zemini Maun Parke ile kaplı, daire içi iç kapılar ahşap kapı, duvarlar sıva üzerine saten boyalı, salonda ebeveyn banyolu odada tavan kesitleri spot ampul aydınlatmalı alçıpan ile, diğer odaların tavan kesitleri kartonpiyer ile kaplanmış, daire içi pencereler ile balkon çıkış kapıları pvc, mutfakta, mutfak tezgahı ahşap kaplamalı, mutfak dolapları ahşaptan, mutfak duvarları boyalı, dolap altlığı seramik ile kaplanmış, projeye göre olması gereken küçük wc, kiler kullanımı haline getirilmiş, ortak banyoda, Hilton Lavabo, klozet, jakuzi küvet olup, duvarlar fayans ile kaplanmış, ebeveyn banyoda, ½ duş teknesi + duşakabin, klozet, lavabo, olup, oda balkonu pvc ile kapatılmış olduğu görüldü. Daire içinde yapılan fiziki ölçümde yaklaşık Brüt 181,47 m2 alanlı, yaklaşık Net 157,39 m2 alanlıdır. Daire içinde yaşam için eşya mevcut olup, daire içinde oturan, kullanan olmadığı belirtilmiştir. Daire içinde elektriksu tesisatı bulunmaktadır.

Adresi : Fenerbahçe Mah Operatör Cemil Topuzlu Cad Mehmet Şengün Sokak No 3Şeref Apt Daire 11 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 169,12 m2

İmar Durumu : Kadiköy - Zühtüpaşa Mahallesi, 101 pafta, 564 ada, 3 parsel, 11.05.2006 tastik tarihli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatlarına göre H:Serbest, max: TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, Ayrık Nizam yapılanma koşullarında KONUT ALAN’n da kaldığı, 21.02.2017 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu ve Lejandı Değişikliği ile Yençok:15 kat sınırı getirilmiş olup, Plan Notu ve Lejandı Değişikliği 10.04.2017 – 09.05.2017 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı belirtilmektedir

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İstanbul Belediyesi Lehine Haritasında Taralı 962 m2 lik YeşilSahada bina inşa etmemek üzere irtifak hakkı vardır. Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:03

09/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.