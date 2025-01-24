T.C.

İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN;

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI



DOSYA NO: 2024/6 TEREKE



Terekenin T.M.K. nun 612.ve İİK 180.maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mal muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.Satışa teklif vereceklerin muhammen bedelin %20’si üzerinden teminat yatırmaları gerekmektedir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışa teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 22.Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/6 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR18 0001 5001 5800 7330 6938 17 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış başlama anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Pazarlık usulü ile satış yapılacağından elektronik portal üzerinden teklif vermek suretiyle satışa iştirak mümkün değildir. KDV ve Damga Vergisi alıcıya ait olup satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları ilan olunur.Satışa konu mal/eşya aşağıda yazılı adreste yediemin muhafazasında bulunmaktadır.İhaleye katılmak isteyenler bu adrese giderek malı görüp incelemeyi yedieminden talep edebileceklerdir.

Malın Bulunduğu Adres: Garaj 1071 Yediemin Otoparkı (Madenler Mah.Baraj Yolu Cad.N:33/1 Ümraniye /İSTANBUL)

Taşınır malın satışı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.İsteyen talipli, Batı Mah.Hatboyu Cad.Atasagun Apt.N:20/4 Pendik İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.

SATIŞ GÜNÜ 14.02.2025 Tarihi, Saat 11:30-11:35 arası

SATIŞ YERİ: İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 22.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

NO Takdir Edilen

Değer (TL) ADEDİ KDV Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri 1 300.000,00 TL 1 %1 34 ER 6683 Plakalı, Motor numarası tespit edilemedi, Şasi no.VF32BKFWA Peugeot Marka, 2007 Model, 206 Sedan 1.4 Comfort, Manuel, Benzinli, Siyah renk, Araç çalıştırılamadığı için km ve motor kontrolü yapılamamıştır tamponlarda ezikler muhtelif yerlerde paslanma ve çizikler bulunmaktadır.