        T.C. İSTANBUL 34.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

        İlandır
        Giriş: 24.10.2025 - 00:00
        T.C.
        İSTANBUL
        34. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No : 2024/942 Esas

        2. İLAN
        İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        HAKİMLİĞİNDEN

        Davacı YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANE VAKFI tarafından mahkememizde muris LUİZA DİRUHİ TINĞIR hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Artin ve Maryem Kristina Adrina'dan olma 01/07/1908 doğumlu 49153231480 TC kimlik numaralı LUİZA DİRUHİ TINĞIR'ın nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala (l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2024/942 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris LUİZA DİRUHİ TINĞIR'ın mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02318577
