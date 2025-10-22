İ L A N

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2020/178 Esas

DAVALI : İSMAİL ALDEMİR (24071462826)-Korvettenstrabe 15, 23558 Lübeck/ALMANYA



Davacı GÖNÜL ALDEMİR ile Davalı, İSMAİL ALDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Almanya Federal Cumhuriyeti uyruklu, Metin ve Sultan oğlu, 24/02/1974 doğumlu davalı İSMAİL ALDEMİR'e dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan davada; tarafların müvekkili ile karşı tarafın 14.09.1995 tarihinde Hamburg'da evlendiklerini ve bu evliliğin Türkiye'de nüfus idaresine işlendiğini, Almanya Lübeck Yerel Mahkemesi, Sc-01/00679/03 dosya numarası üzerinden yaptığı yargılamada tarafların boşanmalarına ve bir kısım sosyal haklara dair hüküm verildiğini, hükmün boşanma kısmının kesinleşmiş olup, kesinleşme tarihinin 26.11.2003 olduğunu, Almanya Devleti Lümbeck Yerel Mahkemesi'nin 26.11.2003 tarihli, Sc-01/00679/03 dosya numaralı hükmünün 26.11.2003 tarihinde kesinleşmiş "BOŞANMA KISMININ" Türkiye’de tanınması ve tenfizine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını talep ve dava ettiği, davalı İSMAİL ALDEMİR'e ilan tarihinden itibren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğinin yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren davalının 2 hafta içinde mahkememize cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği (HMK 122.md.), aksi taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı (HMK 128.md.) hususu dava dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere davalı İSMAİL ALDEMİR'e ilanen tebliğ olunur. 21/07/2025