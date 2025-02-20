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        T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

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        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
        2020/7 İFLAS

        17/02/2025

        GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
        İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN


        MÜFLİS : 1- ADİL ASLANYÜREK, 26666541152 TC Nolu,
        Batıkent Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:30B İç Kapı No:4 Şehitkamil/G.ANTEP
        MÜFLİS : 2- ADİL ASLANYÜREK - ONUR YUMURTA VE TAVUK TİCARETİ, 0900074421Vergi Nolu,
        Nizip Yolu Üzeri 18. Km. Günbulur Köyü Şehitkamil/G.ANTEP


        Yukarıda belirtilen müflisler hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/20 Esas, 2025/118 Karar ve 13/02/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesine göre KAPATILMASINA karar verilmiştir.
        İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176806
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