T.C.ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C.

ESKİŞEHİR6. İCRA DAİRESİ

2024/137 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/137 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.600.000,00 1 Taşıt 34YEP16 Plakalı , 2023 Model , BMW Marka , G4Z Tipli , 11627097 Motor No'lu , WBAHF3105PWY20189 Şasi No'lu , Menekşe renk, BMW Z4 (SDRİVE30İ) marka, 2023 model OTOMOBİL-AE ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR, şasi nosu WBAHF3105PWY20189, motor nosu 11627097(okunamadı evrak üzerinden yazıldı). Yakıt cinsi Benzinli, koltuk sayısı 2,20.860 km, silindir hacmi1998 cm3, motor gücü 190 kw. Otomatik vitesli aracıngörünüşü; araç temiz, bakımlı ve lüks görünümlüdür, lastiklerinin aşındığı, koltuk döşemeleri iyi, tavan ve iç döşemelerinin iyi olduğu. Aracın ruhsat ve kontak anahtarının olduğu görüldü.Araç bilgisayara(araç beyni-ECU) bağlanamadığından teknik kusurları tespit edilememiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:13

20/11/2024

(İİK m.114/4)