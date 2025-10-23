T.C.

ESKİŞEHİR

2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

16.10.2025



Sayı : 2025/322 Esas

Konu : İLAN METNİ



İLAN



Davacı , BEYHAŞ HAŞHAŞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , MEHMET UĞUR KÖKLÜ arasında mahkememizde görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı Mehmet Uğur Köklü'nün tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme tutanağının ilanen tebliğine ilişkin mahkememizce karar verilmiştir.

Davalı Mehmet Uğur Köklü'ye dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme tutanağının gazetenin ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu süre içerisinde açılan davaya karşı cevap hakkı bulunduğu hususu 7201 sayılı tebligat kanununun 29.maddesi gereğince davalıya ilanen tebliğ olunur.