T.C.ERZURUM 3.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Erzurum ili Aziziye ilçesi Gezköy mahallesi 1798 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz olup Aziziye ilçe merkezindedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir tescile yönelik irtifak veya üst hak bulunmamaktadır. Konut yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır ve her türlü inşaat yapılabilecek durumdadır. Tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1798 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 5.182,29 m2 İmar Durumu :E=1.20, Yençok=9.50, Konut alanı. Kıymeti : 32.130.198,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.