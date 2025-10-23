T.C.ERZURUM 3.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
T.C.
ERZURUM
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzurum ili Aziziye ilçesi Gezköy mahallesi 1798 ada 2 parselde kayıtlı arsa vasfında taşınmaz olup Aziziye ilçe merkezindedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir tescile yönelik irtifak veya üst hak bulunmamaktadır. Konut yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır ve her türlü inşaat yapılabilecek durumdadır. Tüm belediyecilik hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1798 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 5.182,29 m2
İmar Durumu :E=1.20, Yençok=9.50, Konut alanı.
Kıymeti : 32.130.198,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:03
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.