T.C.

EREĞLİ(KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1130 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

24/07/2024



İ L A N

ALİ CİVCİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ CİVCİR en son 1953 tarihinden bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınmadığı bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen ALİ CİVCİR hakkında bilgisi olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurması, ALİ CİVCİR hakkındaki bilgisini Mahkememize söylemesi gerektiği, belirlenen süre içerisinde ALİ CİVCİR hakkında bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.24/07/2024



GAİP :

TC KİMLİK NO : 10076369956

ADI SOYADI : ALİ CİVCİR

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : ŞERİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/05/1935

DOĞUM YERİ : EREĞLİ