T.C. EREĞLİ(KONYA) SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1130 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Hk.
İ L A N
ALİ CİVCİR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ALİ CİVCİR en son 1953 tarihinden bu yana kendisinden hiçbir şekilde haber alınmadığı bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen ALİ CİVCİR hakkında bilgisi olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememize başvurması, ALİ CİVCİR hakkındaki bilgisini Mahkememize söylemesi gerektiği, belirlenen süre içerisinde ALİ CİVCİR hakkında bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.24/07/2024
GAİP :
TC KİMLİK NO : 10076369956
ADI SOYADI : ALİ CİVCİR
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/05/1935
DOĞUM YERİ : EREĞLİ