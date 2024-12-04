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        T.C.ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO: 2024/335


        Davacı , ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , ABDULLAH AKSUOĞLU, FATMA AKSUOĞLU, FATMA AKSUOĞLU, MUHAMMED AKSUOĞLU, MUSA AKSUOĞLU, NAİME AKSUOĞLU, REMZİYE POLATOĞLU, SAYİM AKSUOĞLU, YAŞİYE GÜLDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
        Dava konusu: Elazığ ili Merkez İlçesi Mornik (Salıbaba) Mahallesi , eski 863 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133336
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