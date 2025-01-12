T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DEMİRCİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda esas numarası, ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ve davalıları yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024
İLİ:MANİSA
İLÇESİ:DEMİRCİ
MAHALLESİ: KAYRANOKÇULAR
|Esas no
|Davalılar
|Ada Parsel
|Daimi İrtifak m²
|Mülkiyet (Direk yeri m²)
|Duruşma gün ve saati
|2024/262
|Ayşe Doğruyol Ayşegül Ersöz Ferit Ersöz Hafize Ersöz Helime Ersöz Mehmet Ersöz Resul Ersöz
|113 ada 2
|1151,23 m²
|0 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/263
|Alime Şengör Ayşe Eren Emine Çolak Erdem Aydın Erol Aydın Fahrettin Balcı Fatma Demir Gülsüm Eren Hatice Özcan İbrahim Aydın İbrahim Balcı İlhami Aydın Makbule Öztürk Mehmet Aydın Muhterem Ersöz Mustafa Ali Ersöz Münevver Ersöz Münire Şener Müyesser Aydın Nimet Aydın Nurullah Aydın Ömer Aydın Ramazan Aydın Sıtkı Aydın Ünzüle Çoban
|113 ada 10
|2217,48 m²
|6,25 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/264
|Mehmet Ersöz
|113 ada 11
|556,48 m²
|5,29 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/265
|Recep Ersöz Hidayet Ersöz
|113 ada 14
|887,67 m²
|0 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/266
|Fatma Gökdemir Halil İbrahim Gökdemir İsmail Gökdemir Mehmet Gökdemir
|110 ada 1
|2976,97 m²
|12,01 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/267
|Alime Kurt Arzu Kesgin Asya Çağırkan Ayşe Eren Kame Özer Mehmetarslan Murat Kesgin Mustafa Kurt Zeynep Özçelik
|108 ada 1
|3.235,30 m²
|11,19 m²
|20/02/2025 saat 09:00
|2024/268
|Akile Yıldırım Ali Demir Ali Ramazan Demir Emine Sağlam Faruk Demir Fatih Demir Fatma Alışkan Gülsüm Demir Hamdi Demir Nazire Demir Necati Demir Tuğba Demir Zeynep Demir Zeynep Özmüş
|108 ada 4
|89,18 m²
|5,15 m²
|20/02/2025 saat 09:00