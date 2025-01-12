T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DEMİRCİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda esas numarası, ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası ve davalıları yazılı bulunan taşınmazlar hakkında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları açılmıştır. Taşınmazlarla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024



İLİ:MANİSA

İLÇESİ:DEMİRCİ

MAHALLESİ: KAYRANOKÇULAR

Esas no Davalılar Ada Parsel Daimi İrtifak m² Mülkiyet (Direk yeri m²) Duruşma gün ve saati 2024/262 Ayşe Doğruyol Ayşegül Ersöz Ferit Ersöz Hafize Ersöz Helime Ersöz Mehmet Ersöz Resul Ersöz 113 ada 2 1151,23 m² 0 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/263 Alime Şengör Ayşe Eren Emine Çolak Erdem Aydın Erol Aydın Fahrettin Balcı Fatma Demir Gülsüm Eren Hatice Özcan İbrahim Aydın İbrahim Balcı İlhami Aydın Makbule Öztürk Mehmet Aydın Muhterem Ersöz Mustafa Ali Ersöz Münevver Ersöz Münire Şener Müyesser Aydın Nimet Aydın Nurullah Aydın Ömer Aydın Ramazan Aydın Sıtkı Aydın Ünzüle Çoban 113 ada 10 2217,48 m² 6,25 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/264 Mehmet Ersöz 113 ada 11 556,48 m² 5,29 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/265 Recep Ersöz Hidayet Ersöz 113 ada 14 887,67 m² 0 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/266 Fatma Gökdemir Halil İbrahim Gökdemir İsmail Gökdemir Mehmet Gökdemir 110 ada 1 2976,97 m² 12,01 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/267 Alime Kurt Arzu Kesgin Asya Çağırkan Ayşe Eren Kame Özer Mehmetarslan Murat Kesgin Mustafa Kurt Zeynep Özçelik 108 ada 1 3.235,30 m² 11,19 m² 20/02/2025 saat 09:00 2024/268 Akile Yıldırım Ali Demir Ali Ramazan Demir Emine Sağlam Faruk Demir Fatih Demir Fatma Alışkan Gülsüm Demir Hamdi Demir Nazire Demir Necati Demir Tuğba Demir Zeynep Demir Zeynep Özmüş 108 ada 4 89,18 m² 5,15 m² 20/02/2025 saat 09:00