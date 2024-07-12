T.C. ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN



ESAS NO : 2024/200 Esas

DAVALI : KHOVAKHON SHARIBBAEVA, Yabancı Kimlik No: 98422044788



Davacı Ahmet Emre tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, Bila ikameler nedeniyle iadeler geldiği, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 21/01/2024 tarihli dava dilekçesinde; "Yukarıda adı yazılı davalı ile 1 yıl önce evlendik. Müşterek hayattan olma çocuğumuz yoktur. Kendisiyle 14 gün birlikte yaşadık ve daha sonra müşterek haneyi terk ederek gitmi ve bu güne kadar kendisinden haber alamadım. Ayrıca Davalı beni ziynet eşyaları aldırmış ve bu ziynet eşyalarınıda beraberinde götürmüştür. Benim hulus ve saffetimden oynamış ve gururumu zedelemiştiır. Davalı ile bir arada yaşamamıza imkan ve ihtimal kalmamış ve evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Hadda beni dolandırması nedeniyle Çivril C.Başsavcılığına da nitelikli dolandırıcılık suçundanr dolayıda ava açtım.Bu nedenle davalı evliliğimiz süresince hiçbir surette beni arayıp sormamış ve müşterek hanemizede dönmemiştir. Bu nedenle davalıdan Şiddetli geçimsizlik ve imtizaçsızlık neden ile boşanmamıza ve dava masraflarının davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim."demiştir.

Mahkememizin 22/01/2024 tarihli tensip tutanağında özetle; "Dava dilekçesinin HMK 119/b,c,ç,ğ,h bentlerindeki zorunlu unsurları taşıdığına, Davanın yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,Davacının dilekçesinde ekli değilse, HMK 121.maddesi gereğince delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine ekleyerek vermesi, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi, bu hususların en geç ön inceleme duruşması için gönderilecek davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tamamlaması gerektiği, yerine getirilmediği takdirde HMK'nun 140.maddesinin 5.fıkrasına göre bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına, davacının delillerinin toplanması için gider avansının kullanılacağına, Dava dilekçesi ve eklerinin HMK 122. Maddesi uyarınca davalıya tebliğine, Davalı tarafın, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK 127. maddesi gereği iki hafta içinde cevap verebileceği, aksi halde süresinde cevap dilekçesi verilmez ise dava dilekçesinde ileri sürelen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağına, Dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra ön incelemenin HMK'nun 139.maddesine göre duruşmalı ya da138. maddesi gereğince duruşmasız yapılabileceği ve duruşmalı yapılması halinde duruşma tarihinin HMK'nun 139. maddesi gereğince ayrıca taraflara bildirileceğine ve tensip tutanağındaki diğer hususlar tüm aramalara rağmen bulunamayan KHOVAKHON SHARIBBAEVA'e ilanen tebliğ olunur.23/05/2024