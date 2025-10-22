Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.ÇINAR 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 23.10.2025 - 00:00
        T.C.
        ÇINAR
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO:2024/52 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Çınar İlçesi, Taşhelvası Mah.
        ADA NO:152
        PARSEL NO:9
        MALİKİN ADI VE SOYADI: HAMİ KOCAAĞA - 47473630600
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
        BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 22.05.2017 tarih ve 15/91 sayılı TCDD yönetim kurulu kararı, 14.05.2018 tarih ve 2018/11749 sayılı bakanlar kurulu kararı, HMK., Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri.
        Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz üzerinde davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarafından itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz, davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yönetilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Çınar şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sunulabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2. Maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
        NOT: Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7(yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
        İLGİLİ KİŞİ : HAMİ KOCAAĞA - 47473630600 MARDİN ili, MAZIDAĞI ilçesi, YEŞİLKÖY mah/köy, 51 Cilt, 30 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve İMOŞ oğlu/kızı, 01/08/1933 doğumlu,
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02318184
        Yazı Boyutu