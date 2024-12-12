T.C. ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2024/ 425 Kayabaşı köyü Ortaçay mevki 102 107 Ev ve arsası 3.114,81 m² Hasan Karakök Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2024/427 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 79 Tarla 4.321,96m² Necmettin Kalaycıoğlu

Nizamettin Kalaycıoğlu " " 2024/429 Kayabaşı köyü Akçamuhar 111 46 Tarla 509,54 m² Kamil Baş

Hasan Baş

Gülümser Baş

Gülhan Baş

Okan Baş " " 2024/431 Kayabaşı köyü Akçamur 111 48 Tarla 928,68 m² Yılmaz Çelebi " " 2024/433 Kayabaşı köyü Ortagürgen 114 119 Tarla 1026,14 m² Mehmet Sağlam-Şahinde Sağlam -Şehidan Sağlam -Şaban Sağlam-Gülizar Sağlam -Şahin Sağlam-Ali Sağlam-Münevver Tavukcu " " 2024/435 Kalaycıoğlu köyü Ortagürgenlik 114 102 Tarla 49.609,63m² Şaban Kartal-Sevim Sağlam-Ahmet Kartal-Ahmet Bayram -Hüseyin Bayram -Hasan Bayram -Nazif Öztürk-Hakkı Öztürk-Satılmış Öztürk " " 2024/437 Kayabaşı köyü Akçamuan 111 45 Tarla 774,22 m² Ali Çelebi-Neriman Yılmaz -Fatma Çelebi " " 2024/545 Dağüstü köyü Kuzluk 154 6 Tarla 7.522,93m² Hayri Yağız-Şerife Yağız-İrfan Yağız-Fahri Yağız -Suna Çubuk -İrfan Yağız-Fahri Yağız-Celal Yağız-İmdat Yağız-Kemal Yağız-Yaşar Akdoğan " " 2024/ 547 Dağüstü köyü Semercioğlu 108 1 Tarla 22.089,61m² Mehmet Keskin-Durmuş Keskin " " 2024/ 597 Şenköyü köyü Değirmenyanı 114 32 Tarla 12.452,44m² Aydın Mutlubaş -Turgay Mutlubaş -Barış Mutlubaş " " 2024/667 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 86 Tarla 2.162,77 m² Kenan Kalaycıoğlu -Hüseyin Kalaycıoğlu -Hasan Kalaycıoğlu -Hakime Kalaycıoğlu -Duran Kalaycıoğlu -Cavit Kalaycıoğlu - " " 2024/ 677 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 84 Tarla 97,94m² Nihat Kalaycıoğlu " " 2024/ 679 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 82 Tarla 7.369,29 m² Rıfat Kalaycıoğlu " " 2024/ 697 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 86 Tarla 2.162,77m² Kenan Kalaycıoğlu-Hüseyin Kalaycıoğlu-Hasan Kalaycıoğlu, Hakime Kalaycıoğlu -Duran Kalaycıoğlu -Cavit Kalaycıoğlu " " 2024/426 Kayabaşı köyü Kayaaltı 102 197 Tarla 5.005,30 m² Süleyman Karakök-İsa Karakök-Mehmet Karakök-Musa Karakök " " 2024/428 Kalaycıoğlu köyü Karameşe 114 10 Tarla 1.410,63 m² Yeter Bayram-Saadettin Bayram- Hüseyin Bayram-Aydoğan Bayram-Döndü Akyüz-Hatice Kartal-VelimeAkyüz-Yeter Bayram - " " 2024/ 430 Kayabaşı köyü Kayamuarı 111 47 Tarla 493,13 m² Baki Baş " " 2024/434 Kalaycıoğlu köyü Ortagürgen 114 113 Tarla 7.272,98 m² MünevverTavukçu -Şahinde Sağlam -Şehidan Sağlam-Şaban Sağlam-Gülizar Sağlam-Şahin Sağlam-Ali Sağlam-Mehmet Sağlam " " 2024/ 436 Kayabaşı köyü Kayaaltı 102 198 Yol 3.068,65 m² Nezaket Yılmaz-Fahri Yılmaz-Cevriye Yılmaz-Fahrettin Yılmaz-Hayrettin Yılmaz-Beyhan Baş-Ceyhan Derin-Yaşar Özdemir-Satılmış Karakök-Mehmet Karakök " " 2024/438 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 72 Tarla 5.565,86m² Sefer Kalaycıoğlu " " 2024/546 Dağüstü köyü Semericioğlu 108 2 Tarla 2.859,41m² İbrahim Semerci " " 2024/678 Kalaycıoğlu köyü Atmacatarlası 115 75 Tarla 1.481,64 m² Şahin Kalaycıoğlu " "