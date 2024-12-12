T.C. ÇAYCUMA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü tarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|ESAS NO
|BULUNDUĞU YER
|MEVKİİ
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|MALİKİN ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|2024/ 425
|Kayabaşı köyü
|Ortaçay mevki
|102
|107
|Ev ve arsası
|3.114,81 m²
|Hasan Karakök
|Türkiye Elektrik Dağıtım Aş Genel Müdürlüğü
|Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|2024/427
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|79
|Tarla
|4.321,96m²
|Necmettin Kalaycıoğlu
Nizamettin Kalaycıoğlu
|"
|"
|2024/429
|Kayabaşı köyü
|Akçamuhar
|111
|46
|Tarla
|509,54 m²
|Kamil Baş
Hasan Baş
Gülümser Baş
Gülhan Baş
Okan Baş
|"
|"
|2024/431
|Kayabaşı köyü
|Akçamur
|111
|48
|Tarla
|928,68 m²
|Yılmaz Çelebi
|"
|"
|2024/433
|Kayabaşı köyü
|Ortagürgen
|114
|119
|Tarla
|1026,14 m²
|Mehmet Sağlam-Şahinde Sağlam -Şehidan Sağlam -Şaban Sağlam-Gülizar Sağlam -Şahin Sağlam-Ali Sağlam-Münevver Tavukcu
|"
|"
|2024/435
|Kalaycıoğlu köyü
|Ortagürgenlik
|114
|102
|Tarla
|49.609,63m²
|Şaban Kartal-Sevim Sağlam-Ahmet Kartal-Ahmet Bayram -Hüseyin Bayram -Hasan Bayram -Nazif Öztürk-Hakkı Öztürk-Satılmış Öztürk
|"
|"
|2024/437
|Kayabaşı köyü
|Akçamuan
|111
|45
|Tarla
|774,22 m²
|Ali Çelebi-Neriman Yılmaz -Fatma Çelebi
|"
|"
|2024/545
|Dağüstü köyü
|Kuzluk
|154
|6
|Tarla
|7.522,93m²
|Hayri Yağız-Şerife Yağız-İrfan Yağız-Fahri Yağız -Suna Çubuk -İrfan Yağız-Fahri Yağız-Celal Yağız-İmdat Yağız-Kemal Yağız-Yaşar Akdoğan
|"
|"
|2024/ 547
|Dağüstü köyü
|Semercioğlu
|108
|1
|Tarla
|22.089,61m²
|Mehmet Keskin-Durmuş Keskin
|"
|"
|2024/ 597
|Şenköyü köyü
|Değirmenyanı
|114
|32
|Tarla
|12.452,44m²
|Aydın Mutlubaş -Turgay Mutlubaş -Barış Mutlubaş
|"
|"
|2024/667
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|86
|Tarla
|2.162,77 m²
|Kenan Kalaycıoğlu -Hüseyin Kalaycıoğlu -Hasan Kalaycıoğlu -Hakime Kalaycıoğlu -Duran Kalaycıoğlu -Cavit Kalaycıoğlu -
|"
|"
|2024/ 677
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|84
|Tarla
|97,94m²
|Nihat Kalaycıoğlu
|"
|"
|2024/ 679
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|82
|Tarla
|7.369,29 m²
|Rıfat Kalaycıoğlu
|"
|"
|2024/ 697
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|86
|Tarla
|2.162,77m²
|Kenan Kalaycıoğlu-Hüseyin Kalaycıoğlu-Hasan Kalaycıoğlu, Hakime Kalaycıoğlu -Duran Kalaycıoğlu -Cavit Kalaycıoğlu
|"
|"
|2024/426
|Kayabaşı köyü
|Kayaaltı
|102
|197
|Tarla
|5.005,30 m²
|Süleyman Karakök-İsa Karakök-Mehmet Karakök-Musa Karakök
|"
|"
|2024/428
|Kalaycıoğlu köyü
|Karameşe
|114
|10
|Tarla
|1.410,63 m²
|Yeter Bayram-Saadettin Bayram- Hüseyin Bayram-Aydoğan Bayram-Döndü Akyüz-Hatice Kartal-VelimeAkyüz-Yeter Bayram -
|"
|"
|2024/ 430
|Kayabaşı köyü
|Kayamuarı
|111
|47
|Tarla
|493,13 m²
|Baki Baş
|"
|"
|2024/434
|Kalaycıoğlu köyü
|Ortagürgen
|114
|113
|Tarla
|7.272,98 m²
|MünevverTavukçu -Şahinde Sağlam -Şehidan Sağlam-Şaban Sağlam-Gülizar Sağlam-Şahin Sağlam-Ali Sağlam-Mehmet Sağlam
|"
|"
|2024/ 436
|Kayabaşı köyü
|Kayaaltı
|102
|198
|Yol
|3.068,65 m²
|Nezaket Yılmaz-Fahri Yılmaz-Cevriye Yılmaz-Fahrettin Yılmaz-Hayrettin Yılmaz-Beyhan Baş-Ceyhan Derin-Yaşar Özdemir-Satılmış Karakök-Mehmet Karakök
|"
|"
|2024/438
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|72
|Tarla
|5.565,86m²
|Sefer Kalaycıoğlu
|"
|"
|2024/546
|Dağüstü köyü
|Semericioğlu
|108
|2
|Tarla
|2.859,41m²
|İbrahim Semerci
|"
|"
|2024/678
|Kalaycıoğlu köyü
|Atmacatarlası
|115
|75
|Tarla
|1.481,64 m²
|Şahin Kalaycıoğlu
|"
|"