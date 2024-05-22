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        T.C. ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.05.2024 - 00:00
        T.C.
        ÇAYCUMA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların su kanalıtesis etmek amacı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 6. maddesinin son bendi uyarınca ilan olunur.

        ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDAR1 KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
        2023/73 Kayabaşı Köyü Ortaçay 102 243 Kanal ve İşletme Bakım Yolu 106,48 m² Mehmet Yılmaz
        İlyas Yılmaz,
        Ali Yılmaz, Zeliha Baş
        Döndü Baş, Yusuf Cebeci,Makbule Cebeci
        Mehmet Cebeci
        Rasim Cebeci, Tahsin Cebeci, Asim Cebeci
        Nefise Yılmaz
        Akiber Özdemir
        İsmail Yılmaz
        Gülbahar Yel, Hüseyin Yılmaz        		 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037350
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