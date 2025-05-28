Örnek No:54*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2024/521 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/521 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.000.000,00 1 Taşıt 34DJF061 Plakalı, Otomobil/lc tipli, 200909W0639204DTD Motor No'lu, SALCA2BN8LH875131 Şasi No'lu, Vites Tipi Otomatik, Motor Hacmi 1999 cm3,Land Rover Discovery Sport marka 2020 Model Gri(Metalik) renkli, Dizel, Otomatik Vites aracın yapılan kontrollerde kaportasında ve ön tampon ve arka tamponda noktasal çizikler mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalı, anahtarları yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:28

27/05/2025

(İİK m.114/4)