Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA

DAİRESİ

2024/415 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/415 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 1663 Ada, 4 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1663 ada 4 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 3/16 arsa paylı 2. kat (4) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının Seyfi Karabacak adına kayıtlı olduğu görülmektedir.Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2024 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt Saadetdere Mahallesi, 1663 ada 4 parselin, 12.07.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap uygulama imar planında, bitişik nizam 5 kat kısmen "yerleşik konut alanı", kısmen de "ticaret - konut alanı" olarak planlandığı, bölgede Danıştay 6. Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptali bulunduğu bilgisi alınmıştır.Satışakonu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1663 ada 4 parselde kayıtlı 2. kat (4) bağımsız bölüm no.lu mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Saadetdere Mahallesi, 4. Sokak No: 116 K: 2 D: 4 adresinde yer almaktadır. Mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir.Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, salon, mutfak, iki oda, bir sandık odası, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve mutfakla irtibatlı bir gömme balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc' dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 111,86 m2, net 87,44 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 80,08 m2 ve 2,94 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta birer mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken girişi zemin kattan yapılan binada 2. katta yer almaktadır. Bina, 2015-2016 yıllarında inşa edilmiştir., 139,5 m2 ana taşınmaz yüzölçümü, 3/16 arsa payı, Esenyurt Saadetdere Mahallesi, 4. Sokak No: 116 K: 2 D: 4 Esenyurt / İSTANBUL adresli

Adresi : Esenyurt Saadetdere Mahallesi, 4. Sokak No: 116 K: 2 D: 4 Esenyurt / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüz ölçümü : 139,5 m2

Arsa Payı : 3/16

İmar Durumu : Esenyurt Saadetdere Mahallesi, 1663 ada 4 parselin, 12.07.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap uygulama imar planında, bitişik nizam 5 kat kısmen "yerleşik konut alanı", kısmen de "ticaret - konut alanı" olarak planlandığı, bölgede Danıştay 6. Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih 2023/4489 esas 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptali bulunduğu bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 13:46

02/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.