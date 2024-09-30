Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KUMBURGAZ Mahalle/Köy, B2 Blok. 2.kat Mevkii, 366 Ada, 42 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın bitişiğinde/çevresinde konut ve villa konut tipi yapılaşmalar mevcut, gelişme gösteren bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Cepheli olduğu sokak asfalt, mahalle merkezine yakın olan taşınmaz; E-5 karayoluna yürüme mesafesindedir.

Adresi : Kumburgaz Mah. Hidayet Sok. Seno Doktorlar Sitesi No:14D K:2 D:7 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 97,13 m2

Arsa Payı : 110/4850

İmar Durumu : 28.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz Tem Bağlantı doğrusu ve kartaltepe revizyon uygulama imar planında ayrık nizam yada ikiz nizam H:12.50 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:37

27/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.