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        T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.06.2024 - 00:00
        T.C.
        BİRECİK
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/758 Esas

        04/06/2024


        İLAN METNİ


        Davacı , FEVZİ YILDIRIM ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
        Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mezra mahallesinde davacı Fevzi Yıldırım tarafından 30-35 yıldır kullanıldığı iddia edilen 1516 nolu parsel içinde bulunan 17260,47 M2'lik taşınmaz ile 1521 numaralı parsel içinde bulunan 15203,08 M2'lik taşınmaz Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02044713
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