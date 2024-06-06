T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/188 Esas
04/06/2024
İLAN METNİ
Davacı , NEVZAT KORKMAZ ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aşağı Almaşar Mahallesinde davacı Nevzat Korkmaz tarafından 25-30 yıldır kullanıldığı iddia edilen N-40-D-17-B Paftası içerisinde bulunan 10384,48 M2'lik ,864,95 M2'lik ve 118,55 M2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.