Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2022/334 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/334 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2595 Ada 25 Parsel B Blok 5000/528700 arsa paylı 10. kat (20) bağımsız bölüm nolu dairenin 1/2 hissesi satışa konudur.

Taşınmazın Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/07/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, Üsküp Caddesi, 1364. Sokak, Bordo Life Park Güneşli Sitesi, B Blok, No:4 Daire: 20 (iç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam ve ayrık nizam konut ve ticaret kullanımlı yapılaşmalar söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 5.287,00 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, dikdörtgen geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde 2 adet ayrık nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı mevcut olup, B blok 2 bodrum + zemin + 15 normal kat şekilde inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre 2. ve 1. bodrum katlarda kapalı otopark ve bina ortak alanları, zemin katta blok girişi ve A blok'a ait dükkan alanları, normal katların her birinde 2 şer adet daire için planlanmış olup toplam 30 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin mantolama üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Satışa konu B Blok 20 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 10.Normal katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, wc ve balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 120 m² yaklaşık brüt 138 m² alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. " denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, E-12499196-109-3979113sayılı imar durum belgesine göre; 2595 ada 25 parsel; "15.09.2008 tarih tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na zemin katta maks Taks: 0,40, zemin kattan sonra Konut alanı yapılması durumunda maks Taks: 0,25, Ticaret alnı yapılması durumunda maks Taks: 0,40, maks Kaks: 2,00 yapılaşma koşullarında kısmen Konut alanında, kısmen de TİM (Tali İş Merkezi) Alanında kalmaktadır." denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 27.04.2012 tarih ve 14829 sayılı Yapı Ruhsatı'nın olduğu belirtilmiştir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan Yönetim Planı : 08/06/2012

Beyan ...KM ne Çevrilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:38

26/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.