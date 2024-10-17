T.C.ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ANTALYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/404 Esas

Karar No: 2023/848



Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Davalı Zehra Kahraman, Kayyım Merve Uyar aleyhine açılan Ana Baba Rızası Arama davasında, mahkememizin 31/10/2023 tarihli ilamı ile davanın KABULÜNE, 192...070 TC kimlik nolu 29/../2022 d.lu küçük Mercan D...'in evlat edindirme hizmetinden yararlandırılabilmesi için TMK.nun 311-312. Maddeleri gereğince ana baba rızasının aranmamasına kararı verilmiş olup, İş bu Gerekçeli Karar davalı Zehra Kahraman (TC-357.....692)'nin bildirilen Kemankeş Karamustafa Paşa 34425 Beyoğlu İstanbul adresine çıkarılan tebliğe rağmen tebliğ edilememiş, MERSİN adresinin olmaması, zabıta marifeti ile yapılan adres araştırması sonucunda adresinin tespit edilemediğinden Davalı ZEHRA KAHRAMAN adına iş bu GEREKÇELİ KARARIN tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre ve istinaf dilekçesi ile itiraz süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yasa yolu açık olmak üzere verilen KARAR ilanen tebliğ olunur.31/10/2024