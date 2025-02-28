T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ



ESAS NO :2024/458

KARAR NO : 2024/1091



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2024 tarihli ilamı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan TCK191/1, 191/4-b, 53 maddesi gereği neticeten 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen sanık;

-Recep ve Satı oğlu, 20/08/1981 ANKARA doğumlu, KASTAMONU, TOSYA, Kayaönü mah/köy nüfusunda kayıtlı.NAZMİ SIKICI'ya

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm özetinin GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.02.2025