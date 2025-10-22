T.C.ANKARA 28.SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/199 Esas
AYŞE GÖKMEN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAMİYE ŞİMŞEK'in TMK'nun 33. Maddesi uyarınca gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.10.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 10207173056
ADI SOYADI : SAMİYE ŞİMŞEK
BABA ADI : HASAN HÜSEYİN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1989
DOĞUM YERİ : YENİMAHALLE