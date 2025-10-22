Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.ANKARA 28.SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.10.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C.ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        10.10.2025

        Sayı : 2024/199 Esas
        Konu : Gaiplik İlanı

        AYŞE GÖKMEN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAMİYE ŞİMŞEK'in TMK'nun 33. Maddesi uyarınca gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.10.2025


        GAİP TC KİMLİK NO : 10207173056
        ADI SOYADI : SAMİYE ŞİMŞEK
        BABA ADI : HASAN HÜSEYİN
        ANA ADI : AYŞE
        DOĞUM TARİHİ : 16/05/1989
        DOĞUM YERİ : YENİMAHALLE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02317208
