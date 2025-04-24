T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ADLİ YARDIMLIDIR

ESAS NO : 2023/62 Esas

KARAR NO : 2025/67



Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında; davalı Recai ÜNLÜ'ye (TC 10762142306) tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememiz gerekçeli kararının tebligat kanununun 28.Ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



HÜKÜM :

1-Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,

2-Davacı kadın ve çocuklar için ayrı ayrı harç alınması gerektiğinden yatırılan peşin harcın mahsubu kalan 1.050,9 TL karar ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Yargılama giderinin davacı üzerine bırakılmasına,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/01/2025

Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dosyasında gerekçeli kararın 1 numaralı hüküm fıkrasında "Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına," şeklindeki hüküm maddesi sehven yazılmış olup, "Davanın HMK 320/4 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına" olarak tashihine, tashih şerhinin gerekçeli kararın eki sayılmasına dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/04/2025

Tebligat kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2025