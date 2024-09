T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/491 Esas

DAVALILAR :

1-FADİME GİRGİN - 51337425820 T.C. Kimlik numaralı.

2-TUNCAY YÜKSEL- 23015383746 T.C. Kimlik numaralı.



Davacı CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar ADEM BALABAN, AHMET AYDIN, AHMET EFE, AHMET ZENGİN, AKIN ÖZYÜKSEL, ALİ ERGÜLER, ALİ ERGÜLER, ALİ KOÇAK, ALİ SANDAL, ALİ UYSAL, ALİ YALÇIN, ALİME GERGİN, ALİME ZEYBEKOĞLU, ALİME BAŞAK ÖZSOY, ALİYE ERGÜLER, ARZU YAĞIZ, ASLI ÖZSOY, ATİLLA ÖZCAN, AYFER DİNÇ ÖZCAN, AYHAN KARAMAN, AYHAN KARTAL, AYNUR ÖZŞAN, AYŞE ACAR, AYŞE AY, AYŞE ÇOBAN, AYŞE GÜLMEZ, AYŞE GÜRDENİZ, AYŞE YONÜS, AYŞEGÜL GİRGİN, AYŞEGÜL TÜRK, AYŞEN ÖKTEN, AYTEN SAFTEKİN, BAHRİYE ÖZCAN, BAHRİYE SEYMEN, BAYRAM ÖZDOĞAN, BEDRİYE ÇAKIR, BEDRİYE OKCU, BİLAL BOZEL, BİLGİN ÖZTÜRK, BİNGÜL ÖZTÜRK, BİNNAZ BOZKURT, BİROL ÖZCAN, CANDAN ÖZCAN, CEMİL ZENGİN, CEMİLE ÇETİN, CENNET BAYRAM, CEVDET ZENGİN, CÜNEYT GÜL, ÇAĞLAYAN ÖZCAN, DAMLA ÖZCAN, DAVUT POLAT, DENİZ ÖZCAN, DİLBER TUNÇ, DİLEK SOLAK, DÖNDÜ EFE, DÜRİYE KIZILTEPE, ELİF SEVİ, ELİF SEYMEN, ELİF SÖNMEZ, EMİN ÖZASLAN, EMİNE ASLAN, EMİNE ÖZUSLU, EMİNE YILMAZ, EMİNE YÜKSEL, EMRE DEMİR, EROL YÜKSEL, ESMA BALKİ, EYÜP DEMİR, EYÜP KOCAEFE, FADİME GİRGİN, FADİME ÖZER, FADİME SİVRİKAYA, FADİME SUNA, FADİME ŞAHİNKAYA, FADİME TUFAN, FAHRETTİN ÖZASLAN, FATMA BALABAN, FATMA KARAMAN, FATMA ÖZER, FATMA TÜRKMEN, FERDANE ÖZKAN, FEVZİ SANDAL, FUNDA BALABAN ÇINARLI, GAMZE AKSOY, GONCA ÖZTÜRK, GÖZDE EŞİT, GÜL ÖZTÜRK, GÜLAY BUZKAN, GÜLCAN ATAK, GÜLCAN GÖKÇEN, GÜLDEN ZEYBEK, GÜLDENİZ ÖZCAN, GÜLDEREN SARIKAYA, GÜLER ÇOBAN, GÜLER DEMİR, GÜLER ÖZCAN, GÜLER UYSAL, GÜLLÜ ÖZCAN, GÜLPERİ GÜLÇETİN, GÜLSEREN GÜLMEZ, GÜLSEREN KARA, GÜLSEVİL İŞLER, GÜLŞAH DEMİR, GÜROL YÜKSEL, HACER ÖZYAVUZ, HAFİZE ÖZCAN, HAFİZE ÖZYÜKSEL, HAKKI ÖZKAN, HALİL KARAMAN, HALİL ÖZASLAN, HALİL ÖZYÜKSEL, HALİL ZEYBEK, HALİME EFE, HANIM ASLAN, HANIM ÖZDEMİR, HANIM AYŞE AYDIN, HANİFE YÜKSEL, HARUN YALÇIN, HASAN KARAMAN, HASAN SUNA, HATİCE ATEŞ, HATİCE AY, HATİCE KOÇER, HATİCE ÖZCAN, HATİCE YILMAZ, HAVA ÖZGÜN, HAVVA DUMAN, HAVVA GÜLER, HAVVA YALÇIN, HAVVA YEŞİL, HAYRİYE KARA, HAYRİYE KAYA, HELİME ASLAN, HURİ AKÜLKER, HURİ ERBEK, HURİYE AÇAR, HÜLYA KAÇAR, HÜSEYİN BALABAN, HÜSEYİN EFE, HÜSEYİN EFE, HÜSEYİN EFE, HÜSEYİN ERBEK, HÜSEYİN YEŞİL, HÜSEYİN YILDIRIM, HÜSEYİN YÜKSEL, İBRAHİM BAYRAM, İBRAHİM CAN, İBRAHİM KARAMAN, İBRAHİM KARTAL, İBRAHİM ÖZASLAN, İBRAHİM ÖZDEMİR, İBRAHİM SANDAL, İBRAHİM SARIKAYA, İBRAHİM ZEYBEKOĞLU, İDİRİS BOZEL, İLHAN ATAK, İLHAN ÖZCAN, İNCİ ODUNCU, İSMAİL ÖZCAN, İSMAİL ÖZDEMİR, İSMAİL ZEYBEKOĞLU, İSMET YÜKSEL, KADİR BOZEL, KADRİYE ÇETİN, KADRİYE DİNÇ, KADRİYE ÖZCAN, KAMİLE UYSAL, KAYA ÖZCAN, KAZIM DEMİR, KEZİBAN PARILTI, LOKMAN ÖZCAN, LÜTFİYE BOZEL, MAHİR ÖZCAN, MEHMET BOZDAĞ, MEHMET CAN, MEHMET ERGÜLER, MEHMET KOCAEFE, MEHMET ÖZASLAN, MEHMET ÖZCAN, MEHMET ÖZDEMİR, MEHMET ÖZTÜRK, MEHMET SANDAL, MEHMET ALİ ÖZASLAN, MEHMET ALİ ZEYBEK, MEHMET EMİN ÖZCAN, MELEK KAYAN, MERAL AYDINCI, MERAL KASAP, MERAL YILMAZ, MERVE AKSU, MERYEM ERTÜRK, MERYEM ÖZDEMİR, MERYEM YEŞİL, MERYEM ZENGİN, METE ZENGİN, METİN ERGÜLER, MİĞDAT KARAGÖZ, MUHSİN ÖZCAN, MUHTAR ZEYBEK, MURAT ÖZCAN, MUSTAFA ATEŞ, MUSTAFA BALABAN, MUSTAFA EFE, MUSTAFA ÖZDEMİR, MUSTAFA YÜKSEL, MUSTAFA YÜKSEL, MUZAFFER KARAMAN, MÜMİN ÜLKER, MÜVEDDET ÖZCAN, MÜZEYYEN ÖZŞAN, NACİ ATAK, NAZLI MERMİ, NAZMİ ÖZTÜRK, NAZMİYE BALABAN, NECATİ ZEYBEK, NECDET SANDAL, NECİBE KARAMAN, NECİP DEMİR, NECİP YÜKSEL, NECLA ERDOĞAN, NESRİN ÖZÇELİK, NEVİM USTACI, NEZAKET ERTÜRK, NİGAR ZEYBEK, NİHAL DENİZ, NURAY ÖZTÜRK, NURAY TABAK, NURCAN YALÇIN BALCI, NURCAN YARDIMCI, NURİYE KÜÇÜKERDOĞAN, NURTEN KARAMAN, NURTEN SANDAL, OĞUZ ZENGİN, OKAN POLAT, OKTAY POLAT, OLGUN ÖZCAN, ORAL POLAT, OSMAN ÖZCAN, OSMAN ÖZCAN, OSMAN ÖZTÜRK, OSMAN NURİ SUNA, ÖMER ÜLKER, ÖZDEN ÖZCAN, ÖZGE SELDÜZ, PERİHAN SARIKAYA, PINAR ÖZDEMİR, RABİA AKINCI, RAFET METİN, RAKİBE TURAN, RAMAZAN ERBEK, RAMAZAN SOLAK, RASİM UYSAL, RAZİYE YALÇIN, RUKİYE CANDAŞ, SAADET COŞKUN, SAADET ÖZASLAN, SABAHATTİN ÖZCAN, SAFİYE KOÇAK, SALİH ÖZCAN, SEBAHAT ÖZUZUN, SECATTİN ÖZCAN, SELMA SARIKAYA, SERDAR ÖZCAN, SERGÜL CAN, SERKAN ÖZCAN, SERMİN ÖZASLAN, SERPİL ERBAKTI, SERPİL ÖZASLAN, SEVİM BAYRAM, SEVİNÇ ÇİFTÇİ, SEVTAP ÖZCAN, SEZGİN ÖZTÜRK, SÜLEYMAN AYDIN, SÜLEYMAN KATRANCIOĞLU, SÜLEYMAN ÖZTÜRK, SÜLEYMAN ÖZTÜRK, ŞAFAK ÖZCAN, ŞEFİKA ÖZTÜRK, ŞEFİKA YILDIZ, ŞENGÜL ERGÜLER, ŞERİF ASLAN, ŞERİF ASLAN, ŞERİF ASLAN, ŞULE ÇAKIL, ŞÜKRAN KARTAL, ŞÜKRAN SARIÇAM, TAHSİN SÖNMEZ, TALİYE DEMİR, TUNCAY YÜKSEL, TURAN SUNA, UĞUR YÜKSEL, ULAŞCAN ÖZCAN, UMMAHAN GÜRÜ, UYSAL ÖZTÜRK, ÜMİT EFE, ÜMMÜ ATEŞ, ÜMMÜ ÇOBAN, ÜZEYİR ÖZCAN, VİLCAN ARAZ, VİLDAN ÇOBAN, YAŞAR ASLAN, YAŞAR EFE, YILMAZ KARTAL, YUNİS ÖZDEMİR, YUNUS KOCAEFE, YUSUF ÖZTÜRK, YUSUF SANDAL, YÜCEL BALABAN, YÜKSEL BALABAN, ZAFER YEŞİL, ZEHRA ZEYBEKOĞLU, ZEKİYE AYANA, ZEKİYE YILDIRIM, ZELİHA ÖZCAN, ZÜBEYDA OK arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle;

UYAP sisteminde kayıtlı TC Kimlik numaranız bulunmasına rağmen mernis adresiniz veya tebliğe yarar açık adresiniz bulunmadığından mahkemenizce dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve tevzi formu tarafınıza tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde, davacının, Manisa İli Alaşehir İlçesi Göbekli Mahallesi 117 Ada 47 Parselde kayıtlı taşınmazın maliki olduğu, taşınmazın kadastral yola çıkışı bulunmadığı, yol ile davacının taşınmazı arasında aynı mevkii üzerinde davalıların hissedarı olduğu Manisa İli Alaşehir İlçesi Göbekli Mahallesi 117 Ada 51 Parselde kayıtlı taşınmaz bulunduğu, davacının maliki olduğu 117 ada 47 Parselin davalıların hissedarı olduğu 51 parselin içinde yer aldığı, ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile teminat karşılığı davacının taşınmazı lehine geçici olarak ihtiyati tedbiren geçit hakkı tesis edilmesine, davanın kabulü ile Manisa İli Alaşehir İlçesi Göbekli Mahallesi mevkiinde bulunan 117 Ada 47 Parsel lehine davalılara ait Manisa İli Alaşehir İlçesi Göbekli Mahallesi mevkiinde bulunan 117 Ada 51 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, bedel karşılığında daimi geçit hakkının tesisine ve tapu siciline tescil edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verilebileceği, belirtilen sürede cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçelerin karşılıklı verilmesi tamamlandıktan sonra iddaa ve savunmaların genişletilemeyeceği ve ya değiştirilemeyeceği ilanen İHTAR olunur.