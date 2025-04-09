T.C.

ADANA

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ



Esas No : 2024/343

Karar No : 2025/79

SANIK:ELANUR DANIŞ, Fikret ve Ayşegül kızı, 08/06/2000 Ceyhan doğumlu, Adana, Ceyhan, Çiftlikler mah/köy nüfusunda kayıtlı. Acıdere mah. 6606 sok. No:6 Sarıçam/ADANA adresinde oturur. TC Kimlik No:14422211142

Suç : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

Suç Tarihi : 22/05/2023

Karar Tarihi : 30/01/2025

Verilen Hüküm: Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, istinaf yasa yoluna başvurabileceği, istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleştirilerek, infaza gönderileceği hususları İLANEN tebliğ olunur.24/03/2025