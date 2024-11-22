T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/118-137 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
|S.
No
|Esas No
|Davacı Kurum Adı
|Davalının Adı ve Soyadı
|Davanın Nev'i
|Köy
|Ada No
|Parsel No
|İrtifakAlanı (m²)
|Pilon Yeri Kam. (m²)
|Duruşma Tarihi
|1
|2024/118
|TEDAŞ
|İsmail AKSÜZEK
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|117
|98
|7,71
|7,23
|09/01/2025
|2
|2024/119
|TEDAŞ
|Hasan ERGÜN
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|105
|32
|214,09
|-
|09/01/2025
|3
|2024/120
|TEDAŞ
|Cevahir AĞBULUT vemüşterekleri
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|117
|99
|852,80
|10,28
|09/01/2025
|4
|2024/121
|TEDAŞ
|Mehmet ERGÜN
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|105
|33
|243,28
|-
|09/01/2025
|5
|2024/122
|TEDAŞ
|Bego AKDOĞAN
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|117
|28
|1503,83
|21,90
|09/01/2025
|6
|2024/123
|TEDAŞ
|Gülali KAPLAN
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|105
|34
|18,31
|4,91
|09/01/2025
|7
|2024/124
|TEDAŞ
|Mahmut KOÇER
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|117
|29
|172,59
|-
|09/01/2025
|8
|2024/125
|TEDAŞ
|Hasan Ali GÜZEL ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|106
|19
|1201,67
|1,84
|09/01/2025
|9
|2024/126
|TEDAŞ
|Mustafa KELEŞ
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|117
|30
|411,95
|-
|09/01/2025
|10
|2024/127
|TEDAŞ
|Sakine İNCE
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|106
|30
|1452,09
|3,07
|09/01/2025
|11
|2024/128
|TEDAŞ
|Sait ÖZTÜRK
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|155
|10
|1458,02
|9,52
|09/01/2025
|12
|2024/129
|TEDAŞ
|Cemal TOPRAK
|Kamulaştırma
|Pazarcık
|106
|32
|178,77
|2,19
|09/01/2025
|13
|2024/130
|TEDAŞ
|Halil İbrahim ÖZTÜRK
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|155
|9
|820,60
|-
|09/01/2025
|14
|2024/131
|TEDAŞ
|İbrahim BOZKURT
|Kamulaştırma
|Taşgöze
|148
|2
|531,90
|-
|09/01/2025
|15
|2024/132
|TEDAŞ
|Ali IŞIK
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|124
|1
|36,77
|13,87
|09/01/2025
|16
|2024/133
|TEDAŞ
|Celal POLAT vemüşterekleri
|Kamulaştırma
|Taşgöze
|148
|5
|3243,26
|9,52
|09/01/2025
|17
|2024/134
|TEDAŞ
|Nuri BAL
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|124
|2
|642,72
|12,65
|09/01/2025
|18
|2024/135
|TEDAŞ
|Derviş CANPOLAT
|Kamulaştırma
|Taşgöze
|148
|6
|1283,72
|21,53
|09/01/2025
|19
|2024/136
|TEDAŞ
|Ali BAL ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Aşağımescit
|124
|3
|1054,47
|-
|09/01/2025
|20
|2024/137
|TEDAŞ
|Haydar DOĞAN
|Kamulaştırma
|Taşgöze
|148
|7
|652,15
|-
|09/01/2025