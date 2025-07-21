T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUDAN



SAYI : 2024/69 Ort. Gid. Satış



İLAN

İLGİLİ KİŞİ: 61****94 T.C. Numaralı 05/06/19** doğumlu H***N ve A***U oğlu HASAN DEMİR

Memurluğumuzca gerçekleştirilen yukarıda dosya numarası verilen Kıymet Takdiri Raporuna göre;

Konya ili Çeltik İlçesi, Torunlar Mahallesi, 103 ada 10 Parsel değerinin 233.940,00 TL olduğu,

Konya ili Çeltik İlçesi, Torunlar Mahallesi, 103 ada 21 Parsel değerinin 2.716.000,00 TL olduğu,

Konya ili Çeltik İlçesi, Torunlar Mahallesi, 103 ada 32 Parsel değerinin 2.081.450,00 TL olduğu,

Konya ili Çeltik İlçesi, Torunlar Mahallesi, 107 ada 1 Parsel değerinin 1.612.740,00 TL olduğu,

Konya ili Çeltik İlçesi, Torunlar Mahallesi, 153 ada 3 Parsel değerinin 1.776,981,00 TL olduğu,

13.03.2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri ile belirlenmiş olup, yukarıda belirtilen ilgili kişiye ilanen tebliğ olunur. 15/07/2025