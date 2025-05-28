Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2020/29 Esas

        DAVALI : VİLDAN TOSUN TC:18700067728


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 25/06/2025 günü saat: 11:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150 Maddesi (1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. (2) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez hükmü dava dilekçesi ve duruşma günü tebligatı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232195
        Yazı Boyutu