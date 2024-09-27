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        T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.09.2024 - 00:00
        T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/252 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, Burdur İli Yeşilova İlçesi Karatlı Köyü 2945 parsel, davalılar EMİNE AYSEL TAŞKAN, MEHMET ARİF ÇIVGIN, MÜKERREM CİVAN, NEŞET ÇIVGIN, TEVFİK FİKRET ÇIVGIN adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 02/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02095451
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