Örnek No:55*

T.C.

YENİCE(ÇANAKKALE)İCRA DAİRESİ

2024/149 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, YENİ Mahalle/Köy, ÇARŞI MEVKİİ Mevkii, 42 Ada, 4 Parsel, Çanakkale İli Ye ...

Adresi : Yeni Mah Çarşı Mevkii 42 Ada 4 Parsel Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 463,11 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde

Kıymeti : 8.802.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:22

09/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.